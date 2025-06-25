На этой неделе в Раменском пройдут завершающие концерты фестиваля «Связь поколений»

Масштабный фестиваль, посвященный разным музыкальным стилям и эпохам, стартовал в Раменском в начале июня и проходит по пятницам и субботам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот социально-ориентированный культурный проект второй год подряд пройдет в фабричном дворе ресторана «Арт хаус», расположенном на территории бывших торговых рядов Раменской бумагопрядильной мануфактуры.

На этой неделе пройдут два завершающих концерта. В пятницу, 27 июня, во фабричном дворе выступит группа Brightside. Исполнители споют песни The Killers, Oasis, Coldplay, Kasabian и других инди-рок-групп конца 90-х и начала 2000-х.

В субботу, 28 июня, здесь выступит группа «Другие люди». Ее участники исполнят самые убойные хиты нулевых годов.

Основатель и руководитель концертной площадки ресторана «Арт хаус» Артур Раков рассказал о задумке фестиваля: «… это такая платформа для музыкального просвещения. Мы ставим задачу помочь старшему поколению оставаться связанным с современной музыкальной культурой. Важно сохранить и передать музыкальное наследие, обогатить его новыми идеями и творческими подходами. Мы верим, что музыка способна преодолеть различия и объединять людей независимо от их возраста и социального статуса».

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