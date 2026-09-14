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Мытищинское «Федоскино» представило миниатюры на ярмарке в Индии

Фабрика «Федоскино» из Мытищ представила лаковую миниатюру на ярмарке BRICS Bazaar в Нью-Дели, которая проходит с 10 по 15 сентября в рамках культурной программы саммита БРИКС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Федоскинскую лаковую миниатюру представили на ярмарке BRICS Bazaar в Нью-Дели. Мероприятие проходит с 10 по 15 сентября в Национальном музее ремесел Индии в рамках культурной программы саммита БРИКС.

Мастера из стран БРИКС и государств-партнеров демонстрируют народные промыслы, проводят мастер-классы и знакомят гостей с культурным наследием. На российском стенде размещены шкатулки с миниатюрными пейзажами, русскими тройками и другими сюжетами, а также декоративные панно и другие изделия, выполненные в федоскинской технике.

Заместитель генерального директора Анастасия Кареева отметила, что участие в ярмарке позволит представить богатство отечественной культуры международной аудитории и откроет новые возможности для продвижения российских ремесел на зарубежных рынках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.