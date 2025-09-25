Мытищинский театр кукол успешно выступил на фестивале в Казахстане

Мытищинский театр кукол «Огниво» представил свою постановку «Айболит» на подмостках театра кукол «Алакай» в рамках VII Международного кукольного фестиваля «Ассалаумагалайкум» в Казахстане. С 21 по 26 сентября здесь собрались артисты из 16 театров разных стран, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Знаменитая сказка Корнея Чуковского, получившая новую жизнь благодаря мастерству актеров, была тепло принята зрителями.

«Члены жюри особо отметили актерское мастерство, слаженность коллектива, а также профессиональное управление куклами», — рассказала актриса театра кукол «Огниво», режиссер спектакля Мария Кузнецова, отметившая, что казахстанская земля очень гостеприимна.

Фестиваль, который проходил в городе Актобе, — это не только театральные представления. Это также шанс окунуться в самобытную культуру принимающей страны, узнать ее обычаи и радушие. Актеры увидели традиционную казахскую юрту, отведали национальные блюда, а также восхитились истинным казахским гостеприимством.

25 сентября жюри международного фестиваля подвело итоги. Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина награжден дипломом VII Международного фестиваля «Ассалаумагалайкум» за спектакль «Айболит», актер театра, Заслуженный артист Московской области Сергей Котарев получил диплом и денежный сертификат за лучшую мужскую роль.

