Мытищинский театр кукол «Огниво» открыл новый сезон спектаклем «Брат и сестра»

34-й театральный сезон в Мытищинском театре кукол «Огниво» им. С. Железкина стартовал 5 сентября спектаклем «Брат и сестра». Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Спектакль создан по мотивам традиционной японской сказки и переносит зрителей в волшебный мир, наполненный загадочными существами и древними традициями Востока. Это история о любви, дружбе и взаимовыручке, он учит верить в лучшее даже в самые трудные моменты жизни.

Сюжет разворачивается вокруг брата и сестры, вынужденных противостоять злым силам, стремящимся разрушить гармонию их родного края. Преодолевая препятствия и испытания, герои познают истинное значение семьи, преданности и силы духа. Спектакль раскрывает традиционные японские ценности — уважение к старшим, верность друзьям и умение прощать обидчиков. Благодаря ярким костюмам, декорациям и музыке зрители погружаются в атмосферу Японии.

Мытищинский театр кукол «Огниво» — первый из муниципальных театров Московской области, получивший статус профессионального.

Адрес здания театра: г. Мытищи, ул. Шараповская, д. 4. Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.