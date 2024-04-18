Мытищинский кукольный театр «Огниво» запускает фестиваль-марафон

Мытищинский кукольный театр «Огниво» 22 апреля в шестой раз запускает фестиваль-марафон «Сказка в каждый дом», говорится на сайте администрации городского округа Мытищи.

Это социальный проект, предназначенный для особенного зрителя. Он создавался для получения позитивных эмоций, которые способствуют повышению мотивации ребенка на лечение и борьбу с болезнью.

Юным зрителям представят спектакли театральных коллективов, среди которых кукольный театр «Огниво», Владимирский областной театр кукол, «Театр Мимики и Жеста», театр «Мамин чердак».

Также в рамках проекта постановки, специально созданные для ребят с ограниченными возможностями, участники марафона покажут на выезде в разных городах Подмосковья.

Все спектакли и мастер-классы фестиваля будут проходить на благотворительной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.