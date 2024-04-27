Мытищинский коллектив «Веснушки» провели свой 22‑й отчетный концерт

Мытищинский коллектив самодеятельного искусства «Веснушки» провел свой 22‑й отчетный концерт. Коллектив был образован в 2002 году. В 2013 году он защитил звание «Образцовый». «Веснушки» являются лауреатами многих Всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, передает пресс-служба администрации городского округа.

На сцене ДК «Яуза» зрителю в рамках отчетного концерта были представлены премьерные и давно полюбившиеся номера. В настоящее время в коллективе под руководством Инны Павличенко занимаются более шестидесяти детей в возрасте от 5 до 18 лет.

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