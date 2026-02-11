Мытищинские парки приглашают на увлекательное мероприятие «Приключения в стране игрушек»

Мытищинские парки приглашают всех желающих на увлекательное событие «Приключения в стране игрушек» — бесплатное семейное развлечение, которое пройдет 15 февраля в двух локациях: парке Ветеранов и парке Стрекалова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вход свободный, а атмосфера — волшебная: парк превращается в мир, где игрушки оживают, а детские мечты становятся реальностью.

В парке Ветеранов гостей ждет теплая и ностальгическая программа. В 12:00 начнется развлекательное шоу «Дело было в феврале» — яркие сценки, песни и забавные истории о зимних приключениях. Сразу после — мастер-класс «Зайку не бросила хозяйка», где дети и взрослые вместе создадут мягких игрушек из подручных материалов, вспоминая, как важно беречь то, что дорого. В 13:30 — новая сказка: «Я знаю, что надо придумать…» — импровизационная игра, вдохновляющая на творчество. Завершит день мастер-класс «Книжные фантазии»: участники создадут мини-книги с собственными историями о живых игрушках — и заберут их домой как память.

В парке Стрекалова — динамика, движение и веселье! С 12:00 стартует «НЕдетская зарядка» — энергичная, с неожиданными движениями и музыкальными хитами. За ней — «Мульт-эстафета»: команды соревнуются в персонажах из любимых мультфильмов. В 13:00 — спортивный турнир «Оловянные солдатики», где победят ловкость и смекалка. В 13:35 — игровая программа «Наша Таня не заплачет»: дети учатся преодолевать трудности через игру, а в 14:00 — умная викторина «Знайки против Почемучек», где каждый может проявить эрудицию и узнать что-то новое о сказках, игрушках и истории.

