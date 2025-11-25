Мытищинские музыкальные коллективы представили свои творческие программы

23 ноября во Дворце культуры «Яуза» состоялся концерт с участием двух необычных музыкальных коллективов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Одним из них стала кавер группа «O⁵», созданная на базе МБОУ СОШ № 8 г. о. Мытищи. Особенностью коллектива является то, что в его составе вместе выступают не только ученики, но и выпускники школы, а также педагоги. Такой формат позволил объединить разный жизненный и музыкальный опыт участников, создав уникальное звучание.

Вторым участником концерта стала молодая группа «Элемент». Коллектив продемонстрировал собственный взгляд на современную музыку и показал, что школьный возраст — не препятствие для серьезного творческого высказывания.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поблагодарила мытищинскую молодежь, наполненную желанием творить и развиваться, а также за неравнодушие и открытые сердца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.