«Мыла полки в его квартире»: Собчак подтвердила давние слухи о романе с Бояковым

Ксения Собчак неожиданно подтвердила слухи, которые ходили более 10 лет, о ее романе с театральным режиссером Эдуардом Бояковым. Это заявление прозвучало в свежем выпуске ее YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» в ходе диалога с актрисой Екатериной Волковой, сообщает «Царьград» .

Волкова поделилась подробностями своих непростых отношений с 61-летним художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Собчак, в свою очередь, внезапно поддержала свою гостью, сделав личное признание.

«Я тебя понимаю. Как человек, который мыл полки в квартире Боякова. Эти стадии: ученица, раболепие к умному человеку-интеллектуалу», — отметила журналист.

По слухам, роман между Собчак и Бояковым произошел в начале 2010-х годов. До сих пор ни один из них не давал публичных комментариев касательно этих отношений. В настоящее время режиссер женат на Людмиле, с которой воспитывает четверых детей.

Примечательно, что Бояков старше Собчак на 17 лет.

