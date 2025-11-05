«Мы отмечаем праздники друг для друга»: Собчак рассказала о браке с Богомоловым

Собчак — о браке с Богомоловым: мы отмечаем праздники друг для друга

Имя Ксении Собчак вновь привлекло внимание общественности, однако на этот раз поводом послужил не скандал. Известная телеведущая организовала пышное торжество в честь своего супруга, театрального режиссера Константина Богомолова. В рамках праздничного мероприятия пара решила поделиться своими секретами построения крепкого брака. Собчак упомянула, что они с Богомоловым всегда находят время для общих интересов, таких как путешествия и посещение культурных мероприятий. Кроме того, они создали традицию устраивать романтические вечера, что способствует укреплению взаимопонимания и эмоциональной связи между ними.

Не так давно у пары появилась особая традиция — организация незабываемых праздников друг для друга. Богомолов долгое время не хотел отмечать свой 50-летний юбилей, но Собчак проявила заботу и внимание, устроив праздник в секрете от мужа.

Подготовка к торжеству велась с особым вниманием к деталям. Вместо обычного ужина Собчак организовала театрализованный капустник под названием «Перемываем Косте», где друзья и родные выступали с юмористическими номерами. Это событие объединило множество близких людей, что сделало его особенно трогательным.

Вечер был наполнен музыкальными выступлениями и роскошным банкетом. Даже сын Собчак Платон активно участвовал в шоу, демонстрируя свои способности в танцах и чтении стихов. Богомолов был растроган до глубины души и оставил в социальных сетях слова благодарности своей жене за прекрасный вечер, которые быстро собрали большое количество лайков и позитивных комментариев.

«У нас с мужем получилась замечательная традиция — мы отмечаем праздники друг для друга. Костя не хотел отмечать свой юбилей, но благодаря стараниям организаторов вечер прошел очень душевно», — поделилась Собчак.

Традиция отмечать важные даты в жизни друг друга находит все больше сторонников среди друзей пары. Многие отмечают, что это помогает укрепить отношения и создать атмосферу взаимной поддержки и любви.

Богомолов и Собчак планируют придерживаться этой традиции и в дальнейшем, надеясь, что праздники будут становиться все более оригинальными и запоминающимися. Они постоянно ищут новые идеи и способы, чтобы удивить друг друга и привнести больше радости в их совместную жизнь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.