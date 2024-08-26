Музыканты выступили в Реутове в честь годовщины победы в Курской битве

Музыкальные коллективы продолжают радовать гостей и жителей Реутова концертами под открытым небом. На этот раз в рамках флешмоба «Следуй за музыкой» на улицах наукограда выступил военный оркестр «Маэстро», сообщили в администрации городского округа Реутов.

Концерт был посвящен 81-й годовщине победы в Курской битве. В пятницу вечером на площади Челомея напротив ДК «Мир» прозвучала музыка военных лет. Жители города вместе напевали любимые песни: «Катюша», «День Победы», «Священная война». С особенным теплом гости вспомнили и исполнили полюбившуюся миллионам «Смуглянку» из фильма 1973 года «В бой идут одни старики».

«Для жителей Реутова исполнили марши, вальсы и военные произведения в эстрадной обработке, — рассказал руководитель оркестра „Маэстро“ Сергей Диденко. — Мы постарались создать то настроение, тот музыкальный праздник духовой музыки специально для всех жителей Реутова».

23 августа в России вспоминают день разгрома Советской армией немецко-фашистских войск в Курской битве. Сражения продолжались почти 50 дней — с 5 июля по 23 августа 1943 года. Они унесли за собой сотни тысяч жизней. Собравшиеся на площади еще раз отдали дань уважения всем тем, кто принимал участие в тех страшных событиях, и почтили память погибших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.



