Музыканты Подмосковья стали лауреатами Всероссийского конкурса

Фото - © МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Дзержинский

сегодня в 12:52

Стали известны итоги Всероссийского фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Уральская метелица», который прошел в конце февраля в городе Челябинске. На суд жури было представлено более 200 номеров, сообщает пресс-служба администрации Дзержинского.

Город Дзержинский на конкурсе успешно представили учащиеся и преподаватели МБУ ДО «Детская музыкальная школа». Юные музыканты вдохновенно исполнили классические произведения Ш. Данкля «Романс», К. Хэнда «Мечтательница», Ж.-Ф. Мазаса «Мелодия», а также белорусскую народную песенку «Перепеленка».

Ученики преподавателей Дзержинской детской музыкальной школы Анны Тамбовцевой и Галины Шелиной были удостоены звания лауреатов в номинации «Инструментальное искусство. Классическое»: лауреат I степени — Е. Ульяна, лауреат II степени — С. София, лауреат II степени — К. Елизавета, лауреат III степени — П. Варвара,

«Мы поздравляем всех участников с высокими результатами и благодарим за участие в проекте!» — отмечается в телеграм-канале МБУ ДО «Детская музыкальная школа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.