Музыканты начали подготовку ко Дню Победы в Дубне

Концерт, который запланирован на 9 мая, они считают одним из самых важных в сезоне. Дубненский симфонический оркестр в двойном составе сыграет Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, которая получила название «Ленинградская». В этот день музыка будет звучать в специально оборудованном концертном зале на улице — на территории стадиона школы № 2. Это символично, поскольку в её здании во время войны располагались несколько полевых госпиталей. В память о тех, кто умер от ран здесь, о тех, кто сражался за Родину на фронте, самоотверженно трудился в тылу — легендарное произведение выдающегося русского композитора прозвучит в День Победы в Дубне.

«Мне кажется, в этой симфонии хорошо показан контраст между фашизмом и Советским Союзом — огромные масштабные картины. И, в то же время — нежная душа человека, его мечта. Из-за этих контрастов у всех людей в зале и у наших оркестрантов всегда слезы. Это и счастье победы, и горечь утраты. Невероятные эмоции», — признается дирижер Дубненского симфонического оркестра Сергей Поспелов.

В 1941 году школа № 2 была переоборудована под госпиталь, через который прошли тысячи раненых бойцов. Необычный масштабный концерт — это дань памяти воинам, медикам и жителям территории будущей Дубны, которые также самоотверженно трудились ради Победы.

«Исполнение великой „Ленинградской симфонии“ станет ярким завершающим аккордом в праздновании Дня Победы и, я уверен, никого не оставит равнодушным», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

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