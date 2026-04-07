Музыканты из Мытищ победили на областном конкурсе в Подмосковье

Ансамбль скрипачей Мытищинской детской музыкальной школы завоевал Гран-при Московского областного конкурса по ансамблевому музицированию, который прошел 4 апреля во Фрязине. Также квинтет «Аккорд» стал лауреатом I степени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московский областной конкурс по ансамблевому музицированию учащихся детских музыкальных школ и школ искусств прошел 4 апреля во Фрязинской детской школе искусств имени М. И. Дунаевского. В нем приняли участие 84 коллектива духовых, народных, струнных и фортепианных отделений из более чем двадцати муниципалитетов Подмосковья.

Гран-при конкурса завоевал ансамбль скрипачей Мытищинской детской музыкальной школы. С коллективом работают преподаватели Юрий Прокашев и Ольга Волкович, концертмейстер — Ирина Вайс. Жюри отметило высокий уровень подготовки и виртуозное исполнение музыкантов.

Еще одну награду в копилку округа принес квинтет аккордеонистов «Аккорд» из Мытищинской детской школы искусств № 3. Коллектив стал лауреатом I степени областного конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.