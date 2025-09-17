Музыканты группы «Мумий Тролль» дают концерты в РФ без осудившего СВО Лагутенко

Музыканты группы «Мумий Тролль» продолжают давать концерты в России, но без Ильи Лагутенко, осудившего спецоперацию. При необходимости артисты готовы поехать в США и дать совместный концерт с фронтменом, сообщает SHOT .

Лагутенко приезжать и выступать в РФ не хочет. Однако двое нынешних музыкантов группы «Мумий Тролля» и дальше зарабатывают в России.

Барабанщик Олег Пунгин вместе с экс-участниками группы создали кавер-группу «МТ Б/У». Они поют каверы на хиты «Мумий Тролля».

Правами на все песни владеет Лагутенко. Однако он знает о том, чем занимается его команда.

Бас-гитарист Павел Вовк занимается подработкой в группе «Моя Мишель».

При этом в целом у «Мумий Тролля» с гастролями проблемы. В 2025 году коллектив вместе с Лагутенко выступит только три раза — в Цюрихе (Швейцарии), Дубае (ОАЭ) и Ташкенте (Узбекистане).

Корпоратив у «Мумий Тролля» стоит 80 тыс. долларов.

У Лагутенко все еще есть бизнес в РФ — компания «Лагуна». Она продает музыкальные записи. В 2024 году фирма заработала 15 млн рублей чистой прибыли.