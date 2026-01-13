Музыкальный спектакль «Та самая Мэри Поппинс» покажут в Звенигороде 17 января

Московская областная филармония приглашает жителей и гостей Одинцовского округа на премьеру музыкально-театрализованного представления «Та самая Мэри Поппинс». Спектакль пройдет 17 января в 12:00 на сцене Культурного центра имени Любови Орловой по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, д. 11.

В постановке прозвучат любимые песни из фильма «Мэри Поппинс, до свиданья» в оригинальной аранжировке Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко». Главную роль исполнит финалистка шоу «Голос», «Главная сцена» и «Народный артист», резидент программы «Романтика романса» Ангелина Сергеева.

Спектакль расскажет историю семьи Бэнкс, в которой появление Мэри Поппинс становится началом фантастических приключений и помогает вновь объединить родителей и детей. Возрастное ограничение — 6+. Продолжительность представления — 1 час без антракта. Вход по билетам, которые можно приобрести в онлайн-кассе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.