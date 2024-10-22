Музыкальный квартирник прошел в школе № 14 Павлово-Посадского городского округа

В школе № 14 в Павловском Посаде прошел теплый и душевный квартирник, который объединил учеников, учителей, родителей и волонтеров в едином творческом порыве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вечер прошел в атмосфере тепла и доверия, где каждый мог стать частью живого общения. Участники исполнили музыкальные и поэтические номера, создавая уникальное настроение.

«Теплая компания друзей, собравшихся вокруг гитары, звуки любимых песен и шелест осенних листьев за окном, создали романтическую обстановку. В такие моменты забываются все заботы и проблемы. Остается только музыка, дружба и теплое общение, а самое главное — наслаждение моментом! Такой вечер стал для всех участников отличным способом провести время с друзьями и насладиться атмосферой осени!» — сказала заместитель руководителя Движения Первых Павлово-Посадского городского округа Ольга Шацких.

Этот вечер подарил присутствующим не только яркие эмоции, но и ощущение дружбы, взаимной поддержки и творчества без границ.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.