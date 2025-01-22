Музыкальный критик Соседов высказался о вирусной песне про бобра

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с РИАМО заявил, что бешеная популярность песни «Бобр», или, как ее знают многие — «Сидим с бобром за столом», пройдет очень быстро.

В топах музыкальных чартов плотно засела забавная песня про бобра. К удивлению многих она обрела неслыханную популярность, а ее автора Вячеслава Скрипку стали приглашать выступать на корпоративах за внушительные гонорары.

«Такие песни-мемы и исполнители-мемы появляются в интернете на спонтанной волне. А как еще мемами становятся различные высказывания, попадающие в Сеть? Я этого до конца не знаю. Некоторое время назад таким мемом стало мое случайное высказывание в интервью про „пух и перья“, причем я узнал об этом последним. С этими „песнями“ то же самое. Это вопрос к социологам и психотерапевтам. К музыке и пению это не имеет никакого отношения», — сказал Соседов.

Музыкальный критик добавил, что считает успех похожих песен-мемов деградацией массового сознания, в первую очередь подросткового и юношеского. Он напомнил что ранее мощно «выстрелили» такие произведения, как «Еду в Магадан», «Вите надо выйти», но все они в итоге канули в лету.

«А какое у них может быть будущее? Имя им легион. Это массовое производство. Мем прошел, и, как говорится, до следующего мема», — заключил музыкальный критик.