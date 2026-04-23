Музыкальный колледж Прокофьева в Подмосковье отметил 60-летие

Юбилей Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева отметили 22 апреля в Подмосковье. В честь 60-летия одного из ведущих учреждений культуры региона в колледже прошло торжественное мероприятие с участием министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Колледж на протяжении шести десятилетий сохраняет традиции отечественного профессионального художественного образования и остается флагманом культурного обучения в регионе. В рамках праздника министр Василий Кузнецов зачитал поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева и обратился к коллективу.

«Колледж Прокофьева — флагман культурного образования Подмосковья, наша гордость. Благодарю наставников за добросовестный труд и терпение, а воспитанников — за выбор посвятить себя искусству. Министерство всегда рядом и продолжит поддерживать учебное заведение», — отметил Кузнецов.

В честь юбилея лучшим сотрудникам вручили награды. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской области» присвоили заместителю директора по воспитательной работе Елене Коюда. Почетные грамоты получили Ирина Васильева, Наталья Лаврова, Софья Володина и Екатерина Воробьева. Благодарственные письма вручили Алексею Воробьеву, Оксане Даниловой, Ришату Даулятшину, Наталье Кузьминой, Анастасии Поддубной, Екатерине Ершовой и Анне Кучер.

В концертной программе «Чтим прошлое. Поем настоящее. Играем будущее» выступили симфонический, духовой и камерный оркестры, оркестр народных инструментов «Русские фрески», женский хор «Жемчужина», фольклорный ансамбль «Первоцвет», эстрадный ансамбль «Прокофьев-БЭНД» и камерные ансамбли.

В колледже обучаются 347 студентов по семи специальностям. Ежегодно выпускается около 70 молодых специалистов, из которых 90% продолжают работу в сфере культуры или обучение в профильных вузах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.