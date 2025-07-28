Музыкальный фестиваль пройдет в Городском округе Серпухов

2 и 3 августа в селе Подмоклово состоится VII музыкальный фестиваль под открытым небом. Мероприятие проводится каждые два года, начиная с 2014-го года, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фестивальные площадки расположены рядом с уникальным архитектурным и духовным сооружением — храмом Рождества Богородицы, построенном в петровские времена князем Григорием Долгоруковым по итальянским образцам. Именно его архитектура навеяла идею концепции фестиваля его организаторам — настоятелю храма протоиерею Дионисию Крюкову, его дочери Вере Воронежской и ее друзьям, выпускникам Московской консерватории, специализирующимся на исполнении барочной музыки.

Музыкальная программа фестиваля очень богатая и включает исполнение не только барочной, но и народной музыки.

В рамках образовательной программы гостей ждут лекции по архитектуре, фольклорной и академической музыке, истории и семантике храма Рождества Богородицы в Подмоклово, специально подготовленные фильмы, а еще разнообразные мастер-классы и былины в исполнении сказителя Александра Маточкина.

В фестивале примет участие московская художница Катерина Ковалева, которая представит инсталляцию из парашютов, как часть своего проекта «Зона ожидания».

Мероприятие проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.