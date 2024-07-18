Музыкальный фестиваль «Поле Фолка» состоится 27–28 июля в усадьбе «Мураново»

Музыкальный фестиваль «Поле Фолка» — это новый масштабный проект, организованный министерством культуры и туризма Московской области, музеем-заповедником «Усадьба „Мураново“» и концертным бюро ШИШ. Он нацелен на расширение географии современных музыкальных фестивалей этно-фолк-рок тематики и, по задумке организаторов, поможет популяризации музыки, хранящей культурное наследие страны, глубже узнать истоки народной культуры и понять ее взаимовлияние на другие виды искусства.

О предстоящем музыкальном фестивале «Поле Фолка» рассказал директор музея-заповедника Александр Богатырев.

«Русская усадьба — это кладовая культуры, здесь бережно хранятся традиции и рождаются новые направления в литературе, искусстве, музыке. Музыка всегда занимала особое место как в дворянской, так и в крестьянской среде. Поэтому так важно, что в музее проводятся такие яркие мероприятия, как музыкальный этно-фолк фестиваль „Поле Фолка“. В интересной и близкой нашим гостям форме мы можем популяризировать культурное наследие, поделиться им с друзьями музея. Фестиваль „Поле Фолка“ проводится в Муранове впервые, но уже сейчас мы видим неподдельный интерес к мероприятию. В этом помогают популярные и любимые сегодня музыкальные коллективы, такие как Отава Ё, Zventa Sventana и другие. С ними увидимся 27 и 28 июля на сцене в атмосферном мурановском парке».

В течение двух дней на сцене выступят популярные фольклорные коллективы. 27 июля гостей ждут выступления группы «Отава Ё», этнопроекта «Коленкоръ», группы «Якруна», ансамбля «Ихтис». В первый день фестиваля посетителей ждет встреча с медиаблогером, экспертом по семейным ценностям Екатериной Величкиной — меценатом, благотворителем, экспертом и членом команды «Народного фронта», женщиной, которой удается успешно сочетать бизнес-карьеру, общественную деятельность и семью. Она проведет беседу, посвященную семейным ценностям, «Ценности и традиции семьи: как сохранить наследие предков в современном мире через музыку для семейного очага». 28 июля свое творчество представят Zventa Sventana, проект «Этносфера», Даня Воронков с кавер-программой «Балалаунж», трио KLE2GO. Кроме этого, для посетителей фестиваля будет организована тематическая литературная программа; путешествие в гастрономию XIX века; музейные выставки и экскурсии; квест по усадебному парку; мастер-классы и многое другое.

Билеты доступны на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“. Больше информации можно получить по телефону: 8(985)317-38-98.

Фестиваль организован при поддержке Cosmos Moscow VDNH Hotel, МФК «Ханой-Москва», компании «Калинов Родник» и винтажных напитков «Калиновъ Лимонадъ» с использованием рецептур конца XIX века, проекта сайта kp.ru Афиша.