Музыкальные педагоги Москвы повысили уровень своего мастерства

В Ханты-Мансийске более 100 преподавателей региональных музыкальных школ приняли участие во второй конференции «Музыкальная педагогика», которая прошла при поддержке правительства ХМАО-Югры и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», передает пресс-служба компании.

Эксперты ведущих творческих вузов столицы РФ провели для них мастер-классы, лекции и семинары. Каждый слушатель получил сертификат государственного образца о повышении квалификации Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова.

Участники конференции

На конференции собрались учителя из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей и Москвы. Столицу представляли три педагога. Среди них была преподаватель ударных инструментов Детской музыкальной школы им. Н. Н. Калинина Татьяна Жижнова. Она регулярно принимает участие в «Музыкальных мастерских Юрия Розума» в Капотне, которые проходят при поддержке Московского НПЗ, и старается развиваться в профессии как артист и преподаватель.

«Мне важен отклик детей, их горящие глаза, когда понимаешь, что занятие прошло не зря. Приятно получать обратную связь от их родителей, которые с благодарностью относятся к нашей с ребятами проделанной работе. О конференции я узнала во время „Музыкальной мастерской Юрия Розума“, в которой мои ученики принимали участие. Когда руководство нашей школы предложило мне поехать, я с удовольствием согласилась. Это очень интересно, поскольку в нашей сфере обмен опытом, конечно, очень важен для профессионального роста», — поделилась Жижнова.

В рамках конференции прошла пленарная дискуссия о роли музыкального образования в развитии креативных индустрий. В обсуждении приняли участие губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук, народный артист России, пианист Юрий Розум, ректор института им. Ипполитова-Иванова Валерий Ворона, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль и музыкальный продюсер Елена Кипер.

Мастерская Розума как образовательный проект

Начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль отметил, что «Музыкальная мастерская Юрия Розума» стала ответом на запрос преподавателей региональных музыкальных школ в создании регулярной системы повышения квалификации.

«Этот образовательный проект придумал и все эти годы возглавляет народный артист России, профессор Юрий Розум. Вместе с нашей программой „Родные города“ он создал систему ежегодных мастер-классов и семинаров, позволяющих преподавателям музыки из российских регионов получать новые навыки и обмениваться опытом. А с прошлого года мы организуем и ежегодную конференцию „Музыкальная педагогика“» — уточнил Дыбаль.

Культурная программа включала открытые лекции об истории русской классической музыки и искусстве в образовании будущего, которые провели музыковед Ярослав Тимофеев и искусствовед Дина Кирнарская. Завершил конференцию гала-концерт с участием Юрия Розума. Он рассказал, что конференция «Музыкальная педагогика» проходит второй год и демонстрирует не только высокий уровень организации, но и, что особенно приятно, живой интерес педагогов.

«Именно здесь они получают редкую возможность познакомиться с новыми методиками преподавания, обменяться опытом и вдохновением с коллегами, а также рассказать о себе и своих воспитанниках. Причем, в теплой атмосфере — в декорациях колоритного Ханты-Мансийска. Замечательно, что благодаря поддержке „Газпром нефти“ и правительства Югры такие проекты становятся реальностью. Это наш общий вклад в будущее культуры», — Розум.