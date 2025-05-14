Музыкально-спортивный фестиваль «Пари Фест» пройдет в Нижнем Новгороде в августе

С 22 по 23 августа Нижний Новгород станет площадкой для музыкально-спортивного фестиваля «Пари Фест», на котором выступят популярные исполнители FEDUK и Дора, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на организаторов.

В прошлом году Нижний Новгород впервые принимал «Пари Фест». В этом году темой фестиваля станет «ГЕНЕЗИС», посвященный появлению новых форматов, идей и культурных явлений. Мероприятие пройдет в трех форматах: 22 августа гостей ждет образовательное шоу «Большая идея», а основная программа выступлений состоится 23 августа на «Стрелке». Днем можно будет посетить концерты, а ночью в пространстве ЦЕХ* нижегородцев ждет продолжение фестиваля.

Хедлайнерами фестиваля станут FEDUK, Дора, ICEGERGERT, ANIKV и Свидание. Помимо этого, днем на сцене выступят Словетский + Levandowskiy Live Band, Второй Ка, NEMIGA, ЛАУД, BLIZKEY и еще девять исполнителей, которые представят нижегородцам разнообразие музыкальных стилей.

В программу также включены арт-выставки, гастрономический маркет, авиашоу с участием чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной и киберспортивные турниры от титульного партнера PARI. Специально для фестиваля будет оборудован скейт спот, где пройдут соревнования и тренировки скейтбордистов.