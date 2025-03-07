Музыкальная программа «Весенний букет» прошла в Воскресенске

В ДК «Юбилейный» состоялась музыкальная программа «Весенний букет». Ансамбль гитаристов студии игры на гитаре «Музыкальная лаборатория» (руководитель Оксана Белобородова) подарил зрителям прекрасные песни под живой аккомпанемент. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Весна — пора вдохновения, новых открытий, хорошего настроения, позитива, и, конечно, отличный повод, чтобы поздравить всех женщин с 8 марта.

Юные участники студии экспериментального театра «Возможно!» (руководитель Баскакова Мария Викторовна) исполнили стихи, посвященные прекрасной половине человечества. Особенно трогательно прозвучали стихотворения о весне и мамах в исполнении самых юных участников программы — воспитанников студии «Все Знайка» (педагог Ольга Мальгина).

Концертная программа прошла на одном дыхании, оставив у гостей вечера радостные эмоции и добрые воспоминания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.