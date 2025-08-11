Советский и российский певец, композитор, автор песен Юрий Лоза планирует выпустить новый альбом и несколько клипов, которые, как ожидается, вскоре будут транслироваться на ведущих отечественных музыкальных телеканалах, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам музыканта, у него готов целый альбом, который удивит слушателей свежим звучанием и стилистикой — «это совсем другие песни, такого Лозу еще никто не слышал и не видел».

Он отметил, что в клипах присутствует даже анимация и аниме. Ценители жанра будут приятно удивлены, а те, кто интересуется этим направлением, откроют для себя много интересного, уверен артист. В клипах он предстанет в образе супергероя, который спасает мир.

При этом музыкант подчеркнул, что среди представителей российских музыкальных телеканалов нашлись те, кто проявил интерес к его новым проектам.

«После стольких отказов и втираний о том, что им нужны Клавы Коки, мне удалось убедить всех, что музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы», — заявил Лоза.

Он также упомянул о подготовке к сольному концерту.