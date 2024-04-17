Музейные площадки Москвы приглашают на Дни исторического и культурного наследия

Музейные площадки Москвы 21 апреля приглашают всех желающих на мероприятия в рамках Дней исторического и культурного наследия. Их подготовят около 100 государственных и частных учреждений, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«В этот день вход в подведомственные городу музеи и выставочные залы будет бесплатным. С их экспозициями смогут познакомиться все желающие», — сказала заммэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что программа культурных площадок включает больше 170 мероприятий, среди которых лекции искусствоведов и историков, экскурсии, мастер-классы, а также концерты и квесты.

Для посещения мероприятий необходима предварительная регистрация на сайте акции.

В 10:30 в Музее-панораме «Бородинская битва» состоится экскурсия «По следам барабанщика» для родителей с детьми. Участники акции познакомятся с барабанщиком Филиппом Михайловым, который был героем Отечественной войны 1812 года. Также им расскажут о военных музыкантах и их роли во время сражений.

В 13:00 акварельный мастер-класс по архитектурному пейзажу пройдет в музее В.А. Тропинина. Посетителям помогут создать собственное произведение искусства. Для этого будут предоставлены все необходимые материалы.

Фото - © Пресс-служба Депкульта Фото - © Пресс-служба Депкульта Фото - © Пресс-служба Депкульта Фото - © Пресс-служба Депкульта

В 14:00 Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына приглашает всех желающих на пешеходную экскурсию «От Таганки до Зарядья. Путешествие сквозь века». Сбор группы у кинотеатра «Иллюзион».

В 17:00 мемориальный дом-музей академика С.П. Королева представит лекцию о главных событиях жизни советского конструктора ракетно-космических систем. В фондах музея находятся около 19 тыс. личных вещей, документов, фотографий и других предметов быта академика.

Помимо этого, в рамках Дней исторического и культурного наследия состоятся экскурсии по старинным архитектурным ансамблям, среди которых Петровский путевой дворец, дом генерал-губернатора Москвы и здание Мосгордумы. В обычные дни они закрыты для посещения.