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Музейно-выставочный комплекс Люберец отметил 50-летие выставкой русской живописи XIX века. Учреждение впервые открылось для посетителей в ноябре 1976 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральным событием юбилея стала выставка 16 полотен русских художников XIX века, с которых полвека назад началась история музея. Экспозиция произведений передвижников работала только один день.

Праздник посетили исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Вячеслав Звездилин, депутаты окружного совета депутатов Евгения Ерченкова и Александр Мурашкин, жители и деятели культуры Москвы и Подмосковья.

Гостям показали презентацию об истории учреждения. Музей начинался с полуразрушенного здания бывшей старообрядческой молельни и одного сотрудника — Михаила Петровича Изместьева. Он совмещал обязанности директора, экскурсовода, хранителя и слесаря. В 2018 году открылась картинная галерея — так осуществилась давняя мечта основателя музея.

«На сегодняшний день фонды Музейно-выставочного комплекса насчитывают свыше 22 000 экспонатов, подавляющая часть которых поступила в собрание в качестве даров от частных лиц и организаций», — отметил директор комплекса Вадим Петров.

Сотрудникам музея вручили награды и благодарственные письма губернатора Московской области, министра культуры региона и главы городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.