Музей Звенигорода 21 апреля приглашает на экскурсию «Приключения в Манеже»

Для гостей подготовят загадки и ребусы, в рамках которых они будут искать экспонаты и знакомиться с интересными личностями. Помимо этого, участники смогут найти в музее «клад», который после квеста разделят на всех присутствующих. Также в рамках мероприятия посетителям продемонстрируют шифровку 17 века и познакомят со славянской модой.

Начало программы в 15:00. Подробности можно узнать на сайте.

Звенигородский музей-заповедник «Манеж» — выставочный комплекс Звенигородского государственного музея-заповедника. Его локации наполнены уникальными музейными экспонатами и произведениями искусства, а также объемными проекциями на модели старинного городища.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.