Музей-заповедник в Сергиевом Посаде показывает работы художников Беларуси
Фото - © Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник
Выставка «Беларусь. Четыре истории о родной земле» работает в Сергиево-Посадском музее-заповеднике до 25 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В Сергиево-Посадском музее-заповеднике проходит выставка «Беларусь. Четыре истории о родной земле». Проект подготовлен совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь. В экспозицию вошли более 30 произведений, показывающих связь прошлого и настоящего.
Пейзажи представили заслуженные деятели искусств Республики Беларусь Владимир Маслеников и Виктор Барабанцев, а также члены Белорусского союза художников Елена Барановская и Семен Домарад. Все четверо окончили Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне — Белорусская государственная академия искусств). Художники опираются на академическую школу живописи и внимательное изучение натуры, превращая знакомые ландшафты в философские образы.
Выставка работает до 25 октября. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация размещена на сайте Сергиево-Посадского музея-заповедника.
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