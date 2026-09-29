Музей-заповедник в Сергиевом Посаде показывает работы художников Беларуси

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Выставка «Беларусь. Четыре истории о родной земле» работает в Сергиево-Посадском музее-заповеднике до 25 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике проходит выставка «Беларусь. Четыре истории о родной земле». Проект подготовлен совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь. В экспозицию вошли более 30 произведений, показывающих связь прошлого и настоящего.

Пейзажи представили заслуженные деятели искусств Республики Беларусь Владимир Маслеников и Виктор Барабанцев, а также члены Белорусского союза художников Елена Барановская и Семен Домарад. Все четверо окончили Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне — Белорусская государственная академия искусств). Художники опираются на академическую школу живописи и внимательное изучение натуры, превращая знакомые ландшафты в философские образы.

Выставка работает до 25 октября. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация размещена на сайте Сергиево-Посадского музея-заповедника.

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