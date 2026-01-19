Музей-заповедник «Усадьба Мураново» оформит спектакль по Куприну в Мастерской «12»

24 января на малой сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова пройдет спектакль по мотивам повести Александра Куприна «Гранатовый браслет» с участием музей-заповедника «Усадьба Мураново», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Сценографию постановки обеспечит музей-заповедник «Усадьба Мураново». Художник и ведущий научный сотрудник музея Елена Догонина выступила сценографом спектакля. Для оформления сцены были предоставлены копии редких экспонатов из коллекции живописи и графики музея, в том числе портреты баронессы Эрнестины фор-Дернберг, Анны Давыдовны Боратынской, Екатерины Федоровны Тютчевой и Клотильды Мальтиц. Экспонаты будут показаны только в рамках постановки.

Режиссер спектакля Анна Айрапетянц придала романтическому сюжету повести Куприна черты средневекового романа, подчеркнув достоинство главного героя Желткова и атмосферу безмятежности княгини Веры с помощью музейных экспонатов. В музыкальном сопровождении используется уникальная скрипка 1686 года мастера Николо Амати.

В постановке участвуют артисты Мастерской «12» Тамара Разоренова и Данила Дзыгар, солистка оркестра «Виртуозы Москвы» Рипсиме Айрапетянц (скрипка) и Анна Айрапетянц (фортепиано). Начало спектакля — в 19:00. Билеты доступны на сайте Мастерской «12».

