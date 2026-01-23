Музей-заповедник «Мелихово» проведет музыкальный вечер ко дню рождения Чехова

В день рождения Антона Павловича Чехова в концертно-выставочном зале музея-заповедника «Мелихово» пройдет музыкальный вечер. В программе прозвучат произведения, отражающие атмосферу чеховской эпохи.

Музыкальные номера исполнят лауреат международных конкурсов и участница конкурса имени П.И. Чайковского Цзыцзин Цзян (Китай), а также студенты Российской академии музыки имени Гнесиных. Гости услышат произведения Ференца Листа, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова и других композиторов.

Начало мероприятия в 14:00. Дополнительная информация размещена на сайте музея-заповедника.

