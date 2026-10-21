Музей-заповедник «Абрамцево» открыл выставку «Город далеко»

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Выставка Екатерины Лебедевой «Город далеко» работает в Поленовской даче музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе до 20 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Поленовской даче Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» представлено более 30 полотен Екатерины Лебедевой. Выставка «Город далеко» посвящена отстраненности от городской суеты и пространству личных воспоминаний.

Работы передают образы мест, удаленных от привычного городского ритма. В них зрители могут узнать собственное желание уехать, посмотреть вдаль и побыть в тишине.

Екатерина Лебедева — выпускница Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, признанный мастер современной российской живописи. Она состоит в Московском союзе художников, союзе художников России и Творческом союзе художников России.

Выставка продлится до 20 декабря. Возрастная маркировка — 0+. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Абрамцево».

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