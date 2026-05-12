Музей в Звенигороде проведет лекцию о Кандинском 17 мая

Лекция «Русские мюнхенцы: В. Кандинский и М. Веревкина» пройдет 17 мая в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Подмосковье. Мероприятие станет частью цикла «Несколько слов об авангарде» и начнется в 15:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекция станет третьей встречей в рамках цикла, посвященного истории авангардного искусства. Ее посвятят отечественным художникам, повлиявшим на развитие европейской художественной школы и сформировавшим новые творческие направления начала XX века.

В центре внимания окажутся Василий Кандинский и Марианна Веревкина. Они стояли у истоков мюнхенского Нового художественного общества и объединения «Синий всадник», основанного Кандинским. Его живопись и теоретические труды получили мировое признание и оказали значительное влияние на развитие абстрактного искусства.

Отдельное внимание уделят Марианне Веревкиной — представительнице русского зарубежья и художественного авангарда. Она участвовала в работе Нового художественного общества и выставлялась вместе с группой «Синий всадник». В России ее имя известно мало, тогда как в Европе интерес к ее творчеству сохраняется: в Швейцарии действует музей и фонд, носящие ее имя.

Слушатели узнают о творческой эволюции Кандинского, особенностях художественного видения Веревкиной и причинах признания ее таланта на Западе. Мероприятие рассчитано на аудиторию старше 12 лет. Подробности и билеты доступны на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.