Музей с подлинными экспонатами времен ВОВ открыли в школе Красногорска

В школе № 19 Красногорска в Год защитника Отечества открыли уникальный музей — энтузиасты собрали здесь экспозицию из 1 тысячи подлинных предметов и документов, по которым можно проследить все ключевые этапы Великой Отечественной войны и путь советского народа к Победе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«От имени Главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова хочу пожелать вам движения только вперед! Вы передаете подрастающему поколению любовь к нашей Родине и гордитесь, что живем в такой великой стране!», — обратилась к участникам церемонии открытия первый заместитель главы округа Наталья Тимошина.

Директор школы Светлана Зеленина поделилась, что идея создания музея принадлежит представителю родительской общественности Кириллу Плеханову. В его создании принимали участие порядка 60 коллекционеров, поисковиков, историков. Посетить музей могут не только школьники и их родители, но и группы из других образовательных учреждений Красногорска.

В экспозицию вошло более 1 тысячи экспонатов, среди которых, например, земля и оплавленные кирпичи из Брестской крепости, известной благодаря героической обороне во время Великой Отечественной войны. Не оставят равнодушными письма и дневники детей-жителей блокадного Ленинграда, подлинный плакат «Ни шагу назад!» и другие свидетельства всех этапов одной из самых кровопролитных войн современности.

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