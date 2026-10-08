Музей «Новый Иерусалим» запускает пеший маршрут по истории Истры

Музей «Новый Иерусалим» запускает в Истре городскую экскурсию об истории старого Воскресенска, монастыря и местах, связанных с Антоном Чеховым. Прогулка займет полтора часа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый маршрут «По страницам одной истории: Воскресенск – Новый Иерусалим – Истра» начнется на площади Революции. Участники узнают, почему Истра прежде называлась Воскресенском и как рядом с будущим городом появилась «Русская Палестина».

По дороге экскурсанты увидят Ново-Иерусалимский монастырь. Им расскажут, как замысел патриарха Никона повлиял на развитие этих мест и почему в окрестностях появились названия, связанные со Святой землей. Старинные улицы помогут представить облик города разных эпох. Отдельную часть прогулки посвятят Антону Чехову, который здесь, будучи молодым врачом, совмещал медицинскую практику с первыми шагами в литературе.

Маршрут завершится в музее «Новый Иерусалим», история коллекции которого тесно связана с городом и монастырем. Рукописи, редкие книги, документы, археологические находки, оружие, произведения искусства и предметы быта дополнят рассказ об истории Истры.

Продолжительность экскурсии — 1 час 30 минут. При плохой погоде маршрут могут сократить. Также можно заказать индивидуальную экскурсию. Расписание, подробная информация и билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

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