Музей «Новый Иерусалим» в Подмосковье продлил две выставки

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» продлил работу выставок «Саврасов и тишина» и «Лаки. Большая история в миниатюре». Экспозиции будут открыты для посетителей до июля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Саврасов и тишина», открытая 23 декабря 2025 года, будет работать до 19 июля 2026 года. Проект приурочен к 195-летию со дня рождения Алексея Саврасова и раскрывает многогранность его творчества, подчеркивая связь с художественными традициями разных эпох.

В экспозиции представлено 66 произведений — работы Саврасова, полотна пейзажистов XIX—XXI веков, в том числе Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Николая Дубовского, Аполлинария Васнецова и Георгия Нисского, а также инсталляции и видеоарт современных авторов. Куратор проекта — искусствовед Ксения Новохатько. Работы предоставлены 19 музеями, включая Государственный Русский музей и Государственную Третьяковскую галерею.

Выставка «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» продлена до 12 июля 2026 года. Проект, посвященный 230-летию Федоскинского промысла, объединяет около 300 произведений лаковой миниатюры. На площади порядка 1500 кв. м представлены работы более 50 мастеров декоративно-прикладного искусства — как представителей Серебряного периода, так и современных художников.

В проекте участвуют ведущие музеи страны и частные коллекционеры. Для посетителей подготовлена параллельная программа с экскурсиями, лекциями и семейными занятиями. Осмотреть экспозиции можно также с помощью аудиогида.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.