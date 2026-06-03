Музей «Новый Иерусалим» в Истре проведет лекцию 12 июня

Лекция «На страже Отечества. Великие битвы в лаковой миниатюре» пройдет 12 июня в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Мероприятие приурочено ко Дню России и состоится в рамках выставки «Лаки. Большая история в миниатюре», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекция состоится в пространстве масштабной выставки «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». Экспозиция объединила около 300 произведений искусства и демонстрирует развитие лаковой живописи на протяжении нескольких столетий. Посетители могут проследить военную историю страны — от Ледового побоища до Великой Отечественной войны — через художественные образы, созданные мастерами разных школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.