Жители Подмосковья могут вступить в народные дружины

Жители Подмосковья могут внести вклад в обеспечение общественного порядка, вступив в народные дружины. С начала 2026 года при участии дружинников выявлено 42 преступления и 1 775 административных правонарушений, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Московской области работают 77 народных дружин, в их составе — 1 983 человека. Дружинники помогают правоохранительным органам охранять общественный порядок, участвуют в предупреждении и пресечении правонарушений, обеспечивают безопасность при чрезвычайных ситуациях и массовых мероприятиях. Также они разъясняют жителям нормы поведения в общественных местах и при необходимости оказывают первую медицинскую помощь.

К дружинникам могут привлекать в рабочее или учебное время с согласия руководителя. Присоединиться к движению могут граждане России старше 18 лет без судимостей и уголовного преследования, в хорошей физической форме, без зависимостей и психических расстройств.

Перед началом работы добровольцы проходят обучение по правовым основам, действиям при выявлении правонарушений, оказанию первой помощи, приемам самообороны и рукопашного боя, основам обращения с оружием и психологической устойчивости. Деятельность дружинников оплачивается, они обеспечиваются экипировкой, нагрудным видеорегистратором, рацией, аптечкой, удостоверением и страховкой. Народные дружины также получают служебный транспорт, а муниципалитеты предусматривают дополнительные меры поддержки, включая бесплатный проезд и посещение спортзалов.

Чтобы вступить в народную дружину, необходимо обратиться в администрацию по месту жительства или в действующую дружину. Реестр и контакты размещены на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.