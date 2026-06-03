В Подмосковье дорожники очистили объекты на 15 дорогах

Специалисты Мосавтодора устранили граффити и незаконную рекламу на 15 региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Работы провели на остановках, дорожных знаках и путепроводах в Люберцах, Богородском округе, Пушкино и других муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольший объем работ выполнили в городском округе Люберцы. Остановочные павильоны на проспекте Победы в микрорайоне Красная Горка и на улице Карла Маркса в поселке Красково очистили от вандальных надписей. На остановке на Быковском шоссе в поселке Малаховка ликвидировали незаконную рекламу, а на Комсомольском проспекте в Люберцах убрали граффити с дорожных знаков.

Значительный объем работ провели и в Богородском округе. В Ногинске на улице Советской Конституции очистили от граффити дорожные знаки. В Старой Купавне на Фабричном шоссе и в селе Кудиново на улице Центральной привели в порядок остановочные павильоны, а на улице Ленина в Кудинове удалили рекламу с дорожных знаков.

В городском округе Пушкино рядом с микрорайоном Инессы Арманд на Ярославском шоссе очистили остановки, а на Пушкинском шоссе — дорожные знаки. Работы также выполнили в Реутове на улице Транспортной, в Долгопрудном на путепроводе у ж/д платформы Водники, а также в Ступине, Коломне и Сергиевом Посаде. В ведомстве подчеркнули, что обследование региональной сети проводится регулярно для поддержания объектов инфраструктуры в нормативном состоянии и обеспечения безопасности жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.