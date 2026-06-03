В России расширили выпуск высокотехнологичных масел для энергетики

В России запустили первое производство трансформаторных масел наивысшей степени очистки. Новая продукция предназначена для оборудования предприятий, которые обеспечивают потребителей электроэнергией. Раньше такой вид трансформаторных масел поставлялся в Россию только из-за границы.

Производство запустила «Газпромнефть — смазочные материалы» — оператор бизнеса масел «Газпром нефти».

Инженеры и научные сотрудники компании разработали уникальную технологию получения трансформаторных масел, обладающих улучшенными электроизоляционными свойствами. Этот высокотехнологичный продукт для электрооборудования выпускают на Омском заводе смазочных материалов, используя исключительно отечественное сырье. Благодаря системе вакуумной осушки и очистки из масел удаляются электропроводящие примеси — молекулы воздуха, воды и других веществ.

В результате продукцию можно сразу заливать в оборудование, не тратя время на предварительную подготовку, — в отличие от традиционных трансформаторных смазочных материалов, доведение которых до рабочего состояния занимает от нескольких дней до 2–3 недель.

Испытания — как опытно-промышленные, так и лабораторные — подтвердили, что новые трансформаторные масла сохраняют заявленные электроизоляционные свойства и стабильность ключевых параметров на протяжении всего регламентного срока службы. По ряду технических показателей эта продукция опережает зарубежные аналоги.

Предприятие производит масла, смазочные материалы и технические жидкости на двух собственных заводах — в Омске и подмосковном Фрязино. Производственная площадка в Московской области считается наиболее современной и технологичной во всем Центральном регионе России. На ней выпускается более 300 видов продукции.

Генеральный директор «Газпромнефти — смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил, что компания выпускает масла, смазки и технические жидкости для всех сегментов экономики.

«Мы продолжаем развивать линейку высокотехнологичных продуктов, в частности, трансформаторных масел. От их качества напрямую зависит бесперебойность энергоснабжения городов и стабильность работы промышленных объектов. По итогам 2025 года мы нарастили на 30% выпуск трансформаторных масел. Также в прошлом году мы запустили производство арктического трансформаторного масла для северных регионов, а уже в этом году представили рынку уникальные масла высокой степени очистки для электрооборудования, которые до недавнего времени в России не выпускались», — уточнил Скоромец.