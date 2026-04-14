Музей «Новый Иерусалим» в Истре проведет концерт 25 апреля

Концерт скрипичной музыки Сергея Поспелова «Виртуозо» пройдет 25 апреля в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Лауреат международных конкурсов исполнит шедевры мирового скрипичного искусства в сопровождении пианистки Маргариты Поспеловой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе вечера прозвучат Чакона Томазо Витали, «Каприччиозо» и «Привет любви» Эдуарда Элгара, «Цыганские напевы» Пабло Сарасате. Также музыкант исполнит «Кантабиле» и «Кампанеллу» Никколо Паганини, концертную рапсодию «Цыганка» Мориса Равеля, «Легенду» и Большой концертный полонез ре мажор Генриха Венявского.

Вечер дополнят «Размышление» из оперы «Таис» Жюля Массне и концертная фантазия Игоря Фролова на темы из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».

Сергей Поспелов — лауреат международных конкурсов и преподаватель Московской государственной консерватории. Он выступит вместе со своей сценической партнершей и супругой, лауреатом международных конкурсов, пианисткой Маргаритой Поспеловой. Начало концерта в 17.00, возрастное ограничение 12+. Подробности и билеты размещены на сайте историко-художественного музея «Новый Иерусалим».

