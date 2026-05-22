Музей «Новый Иерусалим» в Истре проведет детский праздник 31 мая

Праздничную программу ко Дню защиты детей проведут 31 мая в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Для гостей подготовили интерактивы, мастер-классы и концерт «Искусство детям», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздник начнется в 13:30. Программу музей подготовил совместно с Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина.

Гостей ждет интерактив под руководством старшего преподавателя кафедры информационных технологий и компьютерного дизайна РГУ Полины Новиковой. Ребята создадут цифровой элемент по мотивам выставки «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй», разработают авторскую открытку с символами и орнаментами народных промыслов и «оживят» элементы традиционного искусства в цифровом формате.

В атриуме музея пройдет танцевальный мастер-класс от тренеров спортивного клуба Fitness One.

Завершит праздник концертная программа «Искусство детям». Молодые исполнители представят инструментальные произведения для ансамбля гитар, детские песни, литературные басни и романтические пьесы для фортепиано. Особым номером станет музыкальное произведение для шести рук — его исполнят сразу три юных пианиста за одним роялем.

Мероприятие рассчитано на аудиторию 6+. Подробности опубликованы на сайте музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.