Музей «Новый Иерусалим» в Истре продолжит показывать две новые экспозиции

Выставочный проект «Галерея» и новый раздел постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история», открытые 4 ноября в музее «Новый Иерусалим» в Истре, продолжают работу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 4 ноября присоединился к Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств». Программа включала экскурсии, лекции, мастер-классы и интеллектуальную игру. Центральным событием стало открытие двух экспозиций из собрания музея.

Проект «Галерея» объединил более 300 произведений искусства в трех тематических разделах. «Церковное искусство XVI–XIX веков» знакомит с традициями русской иконописи. В разделе «Светское искусство XVIII — начала XX века» представлены работы Федора Рокотова, Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и других мастеров. Раздел «Искусство ХХ века» отражает разнообразие художественных направлений и творческих поисков прошлого столетия.

Вместе с «Галереей» открылся раздел постоянной экспозиции «Россия в XVII веке: долгая история». Художественное и историческое собрание музея впервые представили столь широко. Многие произведения из фондов публика увидела впервые.

Лекция «Личные вещи патриарха Никона: от реставрации к экспозиции» была посвящена предметам, связанным с основателем Ново-Иерусалимского монастыря. На лекции «Рюриковичи. Закат династии» слушатели узнали о событиях, предшествовавших одному из самых драматичных периодов истории России.

Участники командного состязания «Своя игра» проверили знания о традициях лаковой миниатюрной живописи и узнали больше об этом промысле.

Обе экспозиции продолжают работу. Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим». Возрастная маркировка — 6+.

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