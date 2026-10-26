Музей «Новый Иерусалим» откроет выставки из собственного собрания

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 4 ноября откроет несколько экспозиций из своей коллекции. Открытие приурочено к Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Раздел «Россия в XVII веке: долгая история» продолжит постоянную экспозицию «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XXI веков». Более 100 экспонатов покажут влияние событий XVII века на государство и общество. Среди них — печатные и рукописные книги, документы, западноевропейское оружие, бытовые предметы, иконы и медное литье. Особое внимание уделено патриарху Никону и старообрядчеству. Куратор — кандидат исторических наук, заведующая историческим отделом музея Мария Крючкова.

Проект «Галерея» объединит более 300 произведений, многие покажут впервые. Раздел «Церковное искусство XVI–XIX веков» представит 79 работ строгановских мастеров, изографов Оружейной палаты, иконописцев Русского Севера и Поволжья. Среди икон довоенного собрания — древнейшие «Богоматерь Одигитрия» и «Господь Вседержитель».

Раздел «Светское искусство XVIII – начало XX века» покажет развитие русской живописи от барокко до модерна через работы известных и безымянных мастеров. Среди пейзажистов — Айвазовский, Саврасов и Шишкин.

Экспозиция «Искусство ХХ века» включает авангард, кубизм и примитивизм, работы Роберта Фалька, Василия Рождественского, Александра Осмеркина и Александра Волкова. Коллекцию музей формирует с 1977 года. Блоки «Образы города», «Древо жизни» и «Лица времени» покажут преемственность традиций. Особое место займут группа «Маковец» и ее последователи, в том числе дары 2026 года.

Выставка «Учитель. Ученик. Художник: к 120-летию Б.П. Чернышева» посвящена живописцу, графику и скульптору-монументалисту Борису Чернышеву (1906–1969). Акцент сделан на живописи на бумаге, напоминающей фрески. Центральная работа — послевоенные «Однополчане». Выставка покажет лиричность творчества художника, пережившего войну.

Все выставки доступны по единому билету. Подробности — на сайте музея. Возрастное ограничение — 6+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.