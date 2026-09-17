Музей «Новый Иерусалим» откроет в Истре выставку о Федоскино

Выставка «Федоскино: где живет душа» откроется 2 октября в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Экспозиция объединит около 300 произведений лаковой миниатюры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект расскажет об истории федоскинского промысла — одного из ключевых центров народных художественных промыслов Подмосковья. Посетители увидят шкатулки, ларцы, декоративные тарелки, панно, табакерки, чайницы, подносы и украшения, а также узнают об особенностях федоскинской школы: масляной технике и реалистической живописи. Экспозиция разместится в трех залах — от работ мастерских Лукутиных и Вишняковых до произведений советского периода и современности. Тактильный стол познакомит гостей с этапами создания росписи.

В выставке участвуют АО «Федоскино», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева и частные собрания России. Для туристов подготовят маршрут через музей „Новый Иерусалим“, АО „Федоскино“, усадьбу Лукутиных и Жостовскую фабрику. Посетители всех четырех площадок получат бонус.

В программу войдут сборные экскурсии, интерактивная программа «Игра в сказку» и мастер-класс «Графический коллаж». Также состоятся концерт «Русская мозаика» 17 октября, концерт балалаек 12 декабря и «Сказка о царе Салтане» 6 января. Перед концертами пройдут творческие встречи и мастер-классы с федоскинскими мастерами. Выставка будет работать до 14 марта 2027 года, 0+. Подробности опубликованы на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.

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