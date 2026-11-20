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Музей Мострансавто в Чехове знакомит гостей с историей транспорта

Музей истории автомобильного транспорта Мострансавто в Чехове принимает посетителей бесплатно по предварительной записи. Коллекция насчитывает более 700 экспонатов, а за время работы ее увидели более 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В музее представлены «полуторка» ГАЗ-АА, автомобиль «Победа», автобус ЗИЛ-158 и другая техника разных десятилетий. Коллекцию дополняют архивные документы, старинные кассовые аппараты, форма водителей и кондукторов, модели транспорта в масштабе 1:43.

История коллекции началась в 2001 году. Она продолжает пополняться предметами, связанными с работой предприятия. В год 100-летия Мострансавто экспозиция показывает, как развивались отечественное автомобилестроение и пассажирские перевозки в Подмосковье, менялись условия труда сотрудников.

Для школьников проводят групповые экскурсии и тематические уроки истории. Ребята знакомятся с ретротехникой и особенностями работы транспорта прошлых лет. Посетить музей могут все желающие по предварительной записи.

Адрес музея: Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Вход бесплатный, возрастная маркировка — 0+. Музей работает по будням с 09:00 до 16:00. Запись на экскурсии — по телефону +7 (963) 722-67-25.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса региона в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.