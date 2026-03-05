Музей Мелихово в Подмосковье проведет программу к 8 Марта

Праздничная программа «О женщинах… и не только» пройдет 8 марта в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в муниципальном округе Чехов. Гостей ждут лекция о моде Серебряного века и театральная постановка по произведениям писателя, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа начнется в 16:00 с авторской лекции «Мода Серебряного века», которую проведет историк и исследователь Марьяна Скуратовская. Она является специалистом по истории моды, членом Союза писателей России и лектором Музея русского импрессионизма.

Посетители узнают, из чего состоял женский гардероб более ста лет назад, как сформировался знаменитый S-образный силуэт и какие шляпы и цветовые оттенки находились на пике популярности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.