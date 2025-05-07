Музей крестьянского быта под открытым небом появился в Одинцовском округе. Экспозиция расположена на 71-м километре трассы М-1 «Беларусь». Ее представил коллекционер Алексей Захаров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Около памятника воинам-дорожникам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, представлены более 20 самоваров, 10 видов прялок и большая коллекция домашней утвари, артефакты из Вологодской и Костромской областей. Также представлены предметы быта крестьян Подмосковья.

«Я занимаюсь этим около 10 лет. Мы специально выезжаем в экспедиции. В труднодоступные места, где все это сохранилось. Собираем, восстанавливаем, что-то делаем самостоятельно. Например, под псковскую старинную керамику гончарные вещи», — рассказывает Алексей Захаров.

По словам Алексея, теперь для него коллекционирование — не просто хобби, а сохранение памяти и традиций наших предков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.