Музей космонавта Валерия Быковского приглашает на кинолекторий

Музей летчика-космонавта № 5 СССР, дважды героя Советского Союза Валерия Федоровича Быковского приглашает жителей и гостей города Павловский Посад 18 октября в 14:00 на кинолекторий, посвященный Николаю Петровичу Каманину, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

18 октября исполняется 116 лет со дня рождения этого легендарного человеки. Один из первых Героев Советского Союза, генерал-полковник авиации Николай Каманин руководил отбором и подготовкой первых советских космонавтов. Вы узнаете много интересных фактов из жизни знаменитых летчиков, например о шахматном матче «Космос—Земля» и о спасении челюскинцев.

Желающие могут прийти по адресу: пл. Революции д. 15 г. Павловский Посад.

Вход бесплатный, достаточно только записаться. Предварительная запись по телефону: 8-985-751-53-31.

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