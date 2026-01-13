Музей истории журналистики открылся на Невском проспекте в Петербурге

Музей истории журналистики начал работу на Невском проспекте, 70, в Санкт-Петербурге в День российской печати. Экспозиция охватывает три века развития профессии в городе, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Экспозиция посвящена развитию профессии в Петрограде, Ленинграде и Санкт-Петербурге. Музей создан по инициативе членов правления АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» при поддержке городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Экспозиция музея разделена на три блока. Первый рассказывает о людях, внесших значительный вклад в развитие журналистики города. Второй посвящен направлениям городской журналистики: печатным изданиям, фотожурналистике, радио, телевидению и интернету, а также особенностям цифровой эпохи. Третий блок включает материальные свидетельства истории: от гусиных перьев до современных авторучек, пишущие машинки, фотоаппараты, радиоприемники, телевизоры и подлинные экземпляры газет и журналов XVIII–XX веков.

В музее представлены документы, фотографии, ленты информагентств, интерактивные материалы. Посетители могут увидеть кабинет главного редактора, попробовать себя в роли журналиста и принять участие в квестах по истории городской журналистики. Особое внимание уделено вкладу известных деятелей, таких как Петр I, Екатерина II, Михайло Ломоносов, Александр Пушкин, Николай Некрасов, Федор Достоевский и другие.

Председатель петербургского отделения союза журналистов России Дмитрий Шерих отметил, что работа над созданием музея велась в течение всего 2025 года. Он будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00 без выходных. Посещение возможно только в составе экскурсий, однако члены союза журналистов РФ и союза журналистов Петербурга и Ленобласти могут осматривать экспозицию самостоятельно или получить скидку на экскурсионное обслуживание.

